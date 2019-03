Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: M1 Kliniken AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu M1 Kliniken AG Unternehmen: M1 Kliniken AG ISIN: DE000A0STSQ8 Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview Empfehlung: Vorstandsinterview Kursziel: - Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Der Spezialist für ästhetische Behandlungen und plastische Chirurgie, die M1 Kliniken AG, hat in den vergangenen Geschäftsjahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Sie ist inzwischen Marktführer für Schönheitsmedizin in Deutschland und expandiert weiter. Neben der Eröffnung weiterer Standorte im In- und Ausland steht die Erschließung neuer Behandlungsfelder auf der Agenda. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem M1-Vorstand, Patrick Brenske, gesprochen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17679.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 15.03.2019 (10:35 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 18.03.2019 (09:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 04:02 ET (08:02 GMT)