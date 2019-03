München (ots) -



- Internetprovider bieten verschiedene WLAN-Router an - Aufpreis bis zu 168 Euro - Neuer Filter: mit einem Klick Tarife inklusive WLAN-Router finden



Verbraucher, die kabellos und mit verschiedenen Endgeräten gleichzeitig im Internet surfen möchten, benötigen einen WLAN-Router. Grundsätzlich ist jeder Internettarif WLAN-fähig. Bei vielen der führenden Internetanbieter sind WLAN-Router mit Basisfunktionen bereits in den Tarifen enthalten. Einige Provider bieten zudem die Möglichkeit an, gegen einen Aufpreis ein hochwertigeres Gerät mit umfangreicher Funktionalität zu mieten.



Beispielberechnungen zeigen, dass Verbraucher über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten bis zu 119 Euro weniger zahlen, wenn sie einen solchen Router von ihrem Internetanbieter mieten, statt ihn zu kaufen. Nur in zwei Fällen war der gemietete Router teurer als das Kaufmodel.



"Zwar sind gemietete WLAN-Router oft günstiger als Geräte im Einzelhandel, Verbraucher müssen diese aber in der Regel nach Vertragsende an den Anbieter zurücksenden", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Internetkunden, die den Router mieten, sind dafür mit jedem neuen Vertrag auf dem aktuellsten Stand der Technik."



In der Regel können sich Internetkunden bei Abschluss eines neuen Vertrags zwischen verschiedenen Routern innerhalb des gleichen Tarifs entscheiden. Neben verschiedenen WLAN-Routern besteht bei einigen Anbietern die Möglichkeit Router ohne WLAN oder keine Hardware auszuwählen.



Bei beliebten Internettarifen liegt der Unterschied zwischen der günstigsten und der teuersten Hardware-Option bei knapp sieben Euro pro Monat bzw. 168 Euro über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Um Angebote besser vergleichen zu können, bietet CHECK24 im DSL-Vergleich den Filter "WLAN Router inklusive" an. Mit Aktivierung des Filters werden WLAN-Router bei allen Tarifen in den Durchschnitt pro Monat eingepreist.*



Bei CHECK24 mehr als 1.200 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichen



CHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher erhalten so einen umfassenden Überblick über gut 1.200 Tarife von mehr als 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Der Wechsel über CHECK24 funktioniert einfach, sicher und komfortabel.



Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang



Kunden, die Fragen zu einem Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**



