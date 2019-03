IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Neuanalysen von Bohrkernproben 2018 ergeben bis zu 3.860 g/t Tellur im Erzgang C.O.D. des Optionspartners von Ximen im Süden von British Columbia

Vancouver (British Columbia), 18. März 2019. Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM, OTCQB: XXMMF) (Ximen oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Optionspartner GGX Gold Corp. (TSX-V: GGX) Tellur-Analyseergebnisse für ausgewählte Bohrkernproben des Herbst-Diamantbohrprogramms 2018 im Konzessionsgebiet Gold Drop im Süden von British Columbia erhalten hat. Die Neuanalysen bestätigen hochgradiges Tellur in diesen Bohrlöchern, das mit hochgradigem Gold und Silber (Gold- und Silberergebnisse in den Pressemitteilungen vom 14. Januar (XIM) und 18. Januar (GGX) gemeldet) in Zusammenhang steht:

- COD18-67: 129 g/t Au, 1.154 g/t Ag und 823 g/t Te auf einer Kernlänge von 7,28 m

- COD18-70: 107 g/t Au, 880 g/t Ag und 640 g/t Te auf einer Kernlänge von 6,90 m

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46202/NR-XIM-Mar -18-19 - Tellurium ReAnalysis at Gold Drop_comments MB_de1_PRCOM.001.jpeg

Das Bohrprogramm wurde beim Erzgang C.O.D. in der Zone Gold Drop Southwest durchgeführt. Die Tellurergebnisse stammen von der Neuanalyse von Bohrkernproben der Bohrlöcher COD18-67 und COD18-70, die zunächst die obere Erfassungsgrenze für Tellur von 500 Gramm pro Tonne (g/t) überschritten haben.

Im Rahmen des Diamantbohrprogramms im Herbst 2018 wurde der Erzgang COD erprobt. Das Programm ging den Ergebnissen der vorherigen Diamantbohrungen im Jahr 2018 in der südlichen Erweiterung des Erzgangs COD nach. Die Highlights des Herbstbohrprogramms 2018 sind das Bohrloch COD18-67, das 129,1 g/t und 1.154 g/t Silber auf einer Kernlänge von 7,28 Metern durchteufte, und das Bohrloch COD18-70, das 107,5 g/t Gold und 880 g/t Silber auf 6,90 Meter Kernlänge durchteufte (XIM-Pressemitteilung vom 14. Januar und GGX-Pressemitteilung vom 18. Januar 2019). Beide Bohrlöcher wurden nordnordöstlich vom selben Standort aus gebohrt (COD18-67 mit einer Neigung von 50 Grad und COD-18-70 mit einer Neigung von 54 Grad), um den nordwestlich verlaufenden Erzgang COD in einem flachen Winkel zu durchschneiden, um die Beständigkeit des Quarzerzgangs und der Mineralisierung zu erproben.

14 Bohrkernproben der hochgradigen Gold- und Silberschnitte der Bohrlöcher COD18-67 und COD18-70 ergaben bei der ursprünglichen Analyse Werte oberhalb der Erfassungsgrenze von 500 Gramm Tellur pro Tonne (ICP-MS-Analyse mit vier Säuren durch ALS Canada Ltd. aus North Vancouver (British Columbia) - ALS ist ein unabhängiges, akkreditiertes kommerzielles Labor). Infolgedessen konnten die gewichteten Tellur-Durchschnittsgehalte in diesen Abschnitten anhand der ursprünglichen Analysen nicht ermittelt werden. ALS Canada Ltd. hat diese 14 Proben kürzlich mit ICP-AES-Analysen mit vier Säuren auf Tellur untersucht. Die neuen Analyseergebnisse bestätigen hochgradiges Tellur innerhalb der hochgradigen Gold- und Silberabschnitte. Im Bohrloch COD18-67 ergab das oberflächennahe Intervall zwischen 23,19 und 30,47 Metern (Kernlänge von 7,28 Metern) 823,4 Gramm Tellur pro Tonne. Im Bohrloch COD18-70 ergab das oberflächennahe Intervall zwischen 22,57 und 29,47 Metern (Kernlänge von 6,90 Metern) 640,5 Gramm Tellur pro Tonne. Die Tellurwerte beliefen sich bei einzelnen Proben (Kernlängen) auf bis zu 3.860 Gramm pro Tonne, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist:

BohrlochVon (m)Bis Länge Te Probennr

nr. (m) (m) (g/t) .

COD18-6723,58 23,95 0,37 880 V108489

COD18-6724,50 25,10 0,60 560 V108491

COD18-6725,10 25,50 0,40 770 V108492

COD18-6725,50 26,06 0,56 900 V108493

COD18-6726,06 26,34 0,28 930 V108494

COD18-6726,34 26,72 0,38 2.250 V108495

COD18-6726,72 27,10 0,38 3.860 V108496

COD18-6727,10 27,63 0,53 1.550 V108497

COD18-6729,70 30,04 0,34 1.090 V108503

COD18-6730,04 30,47 0,43 710 V108504

COD18-7022,57 22,95 0,38 690 V108537

COD18-7023,30 23,75 0,45 3.340 V108539

COD18-7023,75 24,15 0,40 2.960 V108541

COD18-7026,19 26,98 0,79 830 V108544

Im Erzgangsystem C.O.D. kommt Tellur in einem weichen silbergrauen Telluridmineral vor (Fotos unten). Wann immer dieses Mineral im Bohrkern beobachtet wird, weist das Intervall erhöhte Silber-, Gold- und Tellurwerte auf. Dieses Telluridmineral ist wahrscheinlich eine Silber-Tellur-Gold-Legierung namens Sylvanit (AuAg)Te2.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46202/NR-XIM-Mar -18-19 - Tellurium ReAnalysis at Gold Drop_comments MB_de1_PRCOM.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46202/NR-XIM-Mar -18-19 - Tellurium ReAnalysis at Gold Drop_comments MB_de1_PRCOM.003.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46202/NR-XIM-Mar -18-19 - Tellurium ReAnalysis at Gold Drop_comments MB_de1_PRCOM.004.png

Die wichtigsten Intersektionen der Diamantbohrlöcher 2017 und 2018 im Erzgang COD beinhalten (bitte beachten Sie die Pressemeldungen auf der Website des Unternehmens, in denen diese Ergebnisse bekannt gegeben wurden):

BohrlochAbschnittsGold Silber Tellur

-Nr. länge (g/t) (g/t) (g/t)

COD17-1416,03 4,59 38,64

COD18-3 2,1 14,62 150,2 102

COD18-261,4 10,3 1,09 0,24

COD18-321,51 3,67 67,2 30,4

COD18-332,98 8,65 47,6 37,3

COD18-343,41 6,16 72,4 31

COD18-373,95 8,23 67,36 38,53

COD18-452,05 50,15 375

COD18-461,47 54,9 379

COD18-491,47 9,52 118 72,2

COD18-541,66 7,6 60,2 34,1

COD18-611,38 5,29 32,4 31,4

COD18-631,17 28 424,7 150,4

COD18-677,28 129,1 1,154,9823

COD18-682,76 8,77 85,4 56,3

COD18-697,46 5,76 67,9 61,2

COD18-706,9 107,5 880 640

Die oben für das Bohrloch angegebenen Intervalllängen könnten sich von den wahren Mächtigkeiten unterscheiden. Zurzeit stehen keine ausreichenden Daten zur Verfügung, um die wahre Mächtigkeit der Zone akkurat zu schätzen.

Tellur ist eines der seltensten Elemente der Erde. Die globale Produktion ist begrenzt und liegt schätzungsweise in der Größenordnung von 800 Tonnen pro Jahr. Bis vor Kurzem wurde Tellur ausschließlich für die Legierung anderer Metalle verwendet, um etwa die Verarbeitungsfähigkeit von Kupfer zu verbessern oder die korrosive Wirkung von Schwefelsäure auf Blei zu verringern.

Die bedeutendste moderne Anwendung von Tellur sind Photovoltaik-Solarzellen aus Cadmium-Tellurid (Cd-Te). Diese Solarzellen stehen an vordersten Front in der Solarenergie. Bei aktuellen Leistungsfähigkeiten würde die Erzeugung von einem Gigawatt (GW) mit diesen Cd-Te-Zellen rund 93 Tonnen Tellur erfordern. Die Zellen haben den kleinsten CO2-Fußabdruck und die kürzeste Energierücklaufzeit aller Solarzellen. Die Leistungsfähigkeit dieser Technologie wird ständig verbessert und Cd-Te-Zellen stellen nun 5,1 % der weltweiten Photovoltaik-Produktion dar.

Tellurmineralien kommen bekanntermaßen in Gold-Silber-Lagerstätten vor, wurden jedoch in der Vergangenheit nicht als bedeutsame Explorationsziele erachtet. Früher war die Tellurproduktion hauptsächlich ein Nebenprodukt der Kupferproduktion. Zuletzt hat die gestiegene Nachfrage nach dem Einsatz in Solarzellen zu Minen geführt, in denen Tellur die primäre wirtschaftliche Komponente ist (China), sowie zu wirtschaftlichen Bewertungen von Tellur, das in Gold-Silber-Lagerstätten an anderen Orten enthalten ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46202/NR-XIM-Mar -18-19 - Tellurium ReAnalysis at Gold Drop_comments MB_de1_PRCOM.005.jpeg

PHOTOVOLTAICS REPORT, Freiburg, 27. August 2018

Allan Beaton, P.Eng., eine qualifizierte Person im Sinne des NI 43-101 und Mitglied des Advisory Board, ist verantwortlich für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat sie genehmigt.

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

