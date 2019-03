TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn mehrheitlich Gewinnen verbucht. Tagessieger waren erneut die chinesischen Handelsplätze. Die Börsen folgten damit den guten Vorgaben von der Wallstreet. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite stiegen am Freitag im Handelsverlauf auf neue Jahreshochs. Technologiewerte zeigten sich in der Region fester.

Die Geduld der Börsianer wird jedoch mit Blick auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China zunehmend auf die Probe gestellt. Nachdem zuletzt ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zur Unterzeichnung eines Handelsabkommens für April anvisiert wurde, könnte es nun Medienberichten zufolge auf Juni verschoben werden. Unter den US-Verhandlungsführern soll es Unstimmigkeiten darüber geben, inwieweit chinesische Zugeständnisse in Handelsfragen kontrolliert werden soll, hieß es aus informierten Kreisen. Unklar bleibt unterdessen, wo ein Treffen zwischen beiden Regierungschefs stattfinden könnte. Sowohl Trump als auch Xi werden voraussichtlich Ende Juni am G20-Treffen in Japan teilnehmen.

Für Optimismus sorgten zuletzt positive Aussagen chinesischer Regierungsvertreter zum Verlauf der Handelsgespräche. So hatte sich der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung erzielt wird, mit der beide Seiten leben können.

Das am Freitag von Peking verabschiedete neue Investitionsgesetz, mit dem der Zwang zu Technologietransfers von ausländischen an chinesische Partnerunternehmen aufgehoben wurde, dürfte für die weiteren Verhandlungen hilfreich sein, hieß es. Die Transfers stellen einen der Hauptstreitpunkte zwischen beiden Ländern dar.

"Während Kommentare beider Verhandlungsseiten zuletzt positiv waren, gibt es nur wenige Details über den Stand der Verhandlungen", so Analyst Alfonso Esparza von Oanda. "Die Verzögerung könnte erneut Ängste an den Märkten schüren."

Chinesische Börsen mit soliden Gewinnen

Die chinesischen Börsen starteten in die neue Woche mit soliden Gewinnen. In Schanghai ging es um 2,5 Prozent auf 3.096 Punkte nach oben. Der kleinere Handelsplatz in Shenzhen notierte 2,7 Prozent fester. In Hongkong verbesserte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel um rund 1,3 Prozent.

Nach oben ging es auch in Tokio. Hier zeigte sich der Nikkei-225 mit 21.585 Punkten gut 0,6 Prozent fester. Keinen großen Einfluss auf das Handelsgeschehen hatten Daten zum japanischen Außenhandel. Während die Exporte im Februar mit minus 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr weniger stark gefallen sind als erwartet worden war, stieg der Handelsbilanzüberschuss stärker als vom Markt prognostiziert.

In Südkorea legte der Kospi zwar den dritten Handelstag in Folge zu, jedoch lediglich mit knapp 0,2 Prozent auf 2.180 Punkte. Das Index-Schwergewicht Samsung gab 1,1 Prozent nach. Hyundai Motor stiegen hingegen um 2,5 Prozent und für den Auto-Zulieferer Hyundai Mobis ging es um 2,9 Prozent nach oben. Der Kosmetikhersteller Amorepacific erhöhte sich um 4,1 Prozent.

In Sydney blieb der S&P/ASX-200 - wie schon in der Vorwoche - erneut hinter den anderen Handelsplätzen zurück. Der Index schloss lediglich rund 0,3 Prozent fester.

Technologiewerte fester - Prada brechen ein

Fester zeigten sich in der Region auch Technologiewerte. Beobachter verwiesen hier auf die guten US-Vorgaben. Der Chipsektor hatte kräftig um 3,0 Prozent zugelegt. Grund waren Aussagen des Broadcom-CEO Hock Tan, der sich zuversichtlich gezeigt hat, dass der Abwärtstrend im Sektor seinen Tiefpunkt erreicht haben dürfte. In Tokio legten Renesas um 0,6 Prozent zu. In Taiwan verbesserten sich Taiwan Semiconductur und Largan um 0,8 bzw. rund 0,7 Prozent. Die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai stiegen um 2 Prozent. Die HTC-Aktie sprang um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, nachdem der Smartphonehersteller erstmals seit vier Jahren wieder einen Gewinn ausgewiesen hatte.

In Hongkong brechen Prada um gut 10 Prozent ein. Der Anbieter von Luxusgütern hatte am Freitag nach Börsenschluss schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Für den Bekleidungshersteller Esprit ging es hingegen um rund 3 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.190,50 +0,25% +9,64% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.584,50 +0,62% +7,84% 07:00 Kospi (Seoul) 2.179,49 +0,16% +6,78% 07:00 Schanghai-Comp. 3.096,42 +2,47% +24,16% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.391,23 +1,31% +12,44% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.512,70 +0,70% +8,07% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.212,66 +0,39% +4,28% 10:00 BSE (Mumbai) 38.006,14 -0,05% +4,83% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1349 +0,2% 1,1327 1,1315 -1,0% EUR/JPY 126,56 +0,2% 126,28 126,39 +0,7% EUR/GBP 0,8542 +0,2% 0,8521 0,8547 -5,1% GBP/USD 1,3286 -0,1% 1,3293 1,3239 +4,3% USD/JPY 111,52 +0,0% 111,49 111,70 +1,7% USD/KRW 1132,19 -0,3% 1135,70 1135,63 +1,6% USD/CNY 6,7118 -0,0% 6,7138 6,7145 -2,4% USD/CNH 6,7138 +0,0% 6,7136 6,7177 -2,3% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8494 7,8498 +0,2% AUD/USD 0,7119 +0,5% 0,7081 0,7083 +1,0% NZD/USD 0,6870 +0,4% 0,6845 0,6851 +2,3% Bitcoin BTC/USD 3.955,75 -0,3% 3.966,75 3.855,00 +6,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,42 58,52 -0,2% -0,10 +26,8% Brent/ICE 67,19 67,16 +0,0% 0,03 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,14 1.302,31 +0,1% +1,83 +1,7% Silber (Spot) 15,34 15,30 +0,3% +0,04 -1,0% Platin (Spot) 833,38 830,50 +0,3% +2,88 +4,6% Kupfer-Future 2,93 2,90 +0,9% +0,03 +11,1% ===

