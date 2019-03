Heute findet zum fünften Mal der Tag der Aktie statt. Die Aktienkultur in Deutschland ist dabei noch verbesserungsfähig. Andreas Lipkow von Comdirect sieht gerade im Vergleich zu den USA deutliche Defizite.



Allerdings macht der Experte angesichts neuer Studien Hoffnung. "Hier sind es vor allem die Jungen, die jetzt die Vorliebe für Aktien entdecken", so Lipkow. Um die Lage entscheidend zu verbessern sei aber in erster Linie die Politik gefragt.