Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz schwacher US-Industriedaten Ende der Woche verbuchte der US-Aktienmarkt mit Freitagsschluss den stärksten Wochenzuwachs des heurigen Jahres, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Das liege zum Teil auch am Optimismus betreffend der US-Notenbank - insofern werde der Zinsausblick der FED am Mittwoch ein wichtiger Realitätscheck für den Markt. ...

