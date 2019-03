Limes Schlosskliniken AG: LIMES Schlosskliniken AG wechselt in den Primärmarkt und beauftragt ODDO SEYDLER BANK AG als ihren Designated Sponsor, Aktie wird ab heute auf XETRA gehandelt. DGAP-News: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung Limes Schlosskliniken AG: LIMES Schlosskliniken AG wechselt in den Primärmarkt und beauftragt ODDO SEYDLER BANK AG als ihren Designated Sponsor, Aktie wird ab heute auf XETRA gehandelt. 18.03.2019 / 09:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. LIMES Schlosskliniken AG wechselt in den Primärmarkt und beauftragt ODDO SEYDLER BANK AG als ihren Designated Sponsor, Aktie wird ab heute auf XETRA gehandelt. Köln - 18. März 2019. Die Aktie der LIMES Schlosskliniken AG (ISIN: DE000A0JDBC7, Kürzel LIK) notiert seit dem heutigen Tag im Primärmarkt Segment der Börse Düsseldorf, an der Frankfurter Wertpapierbörse und in XETRA, der elektronischen Handelsplattform der Deutschen Börse AG. Bei diesem wichtigen Kapitalmarktschritt hat ODDO SEYDLER BANK AG die LIMES Schlosskliniken AG bei ihrem Listing-Vorhaben unterstützt. Das Unternehmen mit Fokus auf den Betrieb hochwertiger Privatkliniken mit der Spezialisierung auf Stressfolgeerkrankungen sowie mentale und seelische Störungen hat die ODDO SEYDLER BANK AG mandatiert, um den fortlaufenden Handel im XETRA sicherzustellen. Damit übernimmt der deutsche Marktführer im Designated Sponsoring die Aufgabe, den Investoren die jederzeitige Handelbarkeit der Aktien der LIMES Schlosskliniken AG zu ermöglichen. "Die Börse Düsseldorf ist unser primärer Handelsmarktplatz. Durch die Einbeziehung des Handels in Frankfurt und in XETRA haben unsere Aktionäre zusätzliche Handelsmöglichkeiten", sagt Dr. Gert M. Frank, CEO der LIMES Schlosskliniken AG "Mit der Verpflichtung eines Designated Sponsors wollen wir die Liquidität und die Handelbarkeit der Aktie für unsere Aktionäre erhöhen." Im elektronischen Handelssystem XETRA stellen Designated Sponsors zusätzliche Liquidität bereit, indem sie sich verpflichten im fortlaufenden Handel und in Auktionen für die jeweils betreuten Werte verbindliche Geld- und Brief-Limite (so genannte Quotes) in das Orderbuch einzustellen. Die ODDO SEYDLER BANK AG sorgt auf diese Weise für höhere Liquidität in der Aktie. Kontakt: Petra Kaes Investor Relations LIMES Schlosskliniken AG Kaiser-Wilhelm-Ring 26 50672 Köln T. +49 (0) 2203 290 14202 F. +49 (0) 2203 290 14201 E-Mail: g.frank@limes.care Web: www.limes-schlosskliniken.de 18.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 788385 18.03.2019 ISIN DE000A0JDBC7 AXC0088 2019-03-18/09:53