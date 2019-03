Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Post von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,50 auf 36,00 Euro angehoben. Bei dem Logistikkonzern laufe es derzeit hervorragend, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Alle Sparten seien nun wieder auf hohe Gewinnsteigerungen ausgerichtet. Das Post- und Paketgeschäft des deutschen Branchenprimus habe aktuell innerhalb des Sektors das stärkste Erholungspotenzial./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 02:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-18/09:55

ISIN: DE0005552004