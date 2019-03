Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Frisches Geld für die Bombardier Inc.: Die Anleihe (ISIN USC10602BG11/ WKN A2RYWN) erstreckt sich mit einem Emissionsvolumen von zwei Milliarden USD über eine Laufzeit von etwa acht Jahren bis zum 15.04.2027, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage hierbei 7,875%, nächster Zinszahlungstermin sei der 15.10.2019. Die Anleihe sei vorzeitig durch den Emittenten kündbar. Sie könne ab einem Mindestbetrag von 2.000 USD und Einheiten von 1.000 USD gehandelt werden, Abwicklungswährung sei EUR. S&P rate die Bombardier Inc. derzeit mit B-. (News vom 15.03.2019) (18.03.2019/alc/n/a) ...

