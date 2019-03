Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der neuen Woche ist die FOMC-Sitzung der US-Notenbank sicherlich das Highlight, auch wenn nicht mit Veränderungen der Zinspolitik zu rechnen ist, so die Analysten der Helaba.Die Notenbanker um FED-Chef Powell hätten bereits angedeutet, dass eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus zu erwarten sei. Insbesondere sei auf die Datenabhängigkeit der zukünftigen Zinsschritte verwiesen worden. Im Zuge dessen hätten sich die Zinserwartungen deutlich zurückgebildet und latent gehe der Geldmarkt von Zinssenkungen in diesem und im nächsten Jahr aus. FED-Vize Clarida dagegen habe hervorgehoben, dass eine Zinssenkung nicht das wahrscheinlichste Szenario sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...