Frankfurt (www.fondscheck.de) - Aktien aus den Schwellenländern legten im Februar zu, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global A (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Gemessen am MSCI Emerging Markets-Index sei die Anlageklasse in lokaler Währung um 1,0 Prozent geklettert. Für Erleichterung unter den Investoren hätten Fortschritte im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China gesorgt, nachdem sich beide Parteien weiter hätten annähern können. Medienberichten zufolge hätten Unterhändler eine Kompromisslösung vorbereitet, die bereits Mitte März von US-Präsident Donald Trump und Chinas Premierminister Xi Jinping verabschiedet werden könnte. Zudem habe Trump eine Frist zur Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Waren auf unbestimmte Zeit verlängert. Zunächst sollten von Anfang März an bestimmte Güter aus China mit 25 statt wie bisher mit zehn Prozent belastet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...