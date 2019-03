FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Wohnen baut ihr Portfolio um rund 2.850 Wohn- und 100 Gewerbeeinheiten aus. Der Kaufpreis von rund 685 Millionen Euro impliziere auf Basis der aktuellen Sollmiete einen Multiplikator von 29,1, teilte der im MDAX notierte Immobilienkonzern mit. Anfänglich soll das Portfolio jährlich rund 22 Millionen Euro Nettokaltmieten erwirtschaften.

Die Wohneinheiten befinden sich den Angaben zufolge vor allem in Frankfurt sowie in Köln und Düsseldorf. Es handele sich im Wesentlichen um Altbau- und Nachkriegsbauten in zentralen Lagen. Finanziert werde der Zukauf aus eigenen Mitteln sowie den Erlösen geplanter Abverkäufe. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung soll die Transaktion im dritten Quartal abgeschlossen werden.

March 18, 2019

