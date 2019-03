Die Aktienkultur in Deutschland stärken - das ist die Mission von Cornelia Eidloth und Jochen Kauper. Als Börsenpunk entdeckt letzterer Woche für Woche spannende Branchen und Aktien für die Zuschauer und das auf rasante und unkonventionelle Art und Weise.



Die Anfänger nimmt Cornelia Eidloth bei endlichAktionär an die Hand. Gemeinsam baut die DER AKTIONÄR TV-Moderatorin mit ihrer Community ein Aktien-Depot für Einsteiger auf und erklärt daran die spannenden Grundprinzipien der Börse. Warum beide so fasziniert von der Welt der Aktien sind, erfahren Sie im Video!