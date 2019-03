Leoni steht unter Druck. Der Spezialist für Auto-Bordnetze streicht den Ausblick für das Jahr 2019 aufgrund des schwierigen Marktumfelds zusammen. Dennoch sind die Probleme bei Leoni größtenteils auch hausgemacht. Immer wieder gab es Schwierigkeiten beim Hochlauf der Produktionen. Etwa in Rumänien, erst vor wenigen Wochen in einem neuen Werk in Mexiko. Die Aktie geht weiter auf Talfahrt.

