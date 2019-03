Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat gemeinsam mit einem Partner einen milliardenschweren Minen-Auftrag in Botswana an Land gezogen. Die Cimic-Tochter Thiess werde über ihr Gemeinschaftsunternehmen Majwe über neun Jahre umfassende Bergbaudienstleistungen in der Diamanten-Mine Jwaneng anbieten, teilte die Hochtief-Tochter am Montag in Sydney mit. Das Auftragsvolumen betrage 1,7 Milliarden Australische Dollar (1,06 Milliarden Euro). Thiess ist mit 70 Prozent an Majwe beteiligt, den Rest hält der lokale Partner Bothakga Burrow Botswana.

Jwaneng Mine gehört der Debswana Diamond Company, einem Gemeinschaftsunternehmen der botswanischen Regierung und dem Diamantenproduzenten De Beers, und gilt als die reichste Diamantenmine der Welt./mne/mis

