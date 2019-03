BERLIN (Dow Jones)--EU-Vizepräsident Frans Timmermans hat von London klare Aussagen über die weiteren Absichten als Bedingung dafür verlangt, dass die Brexit-Frist verlängert werden könnte. "Ich glaube, wir müssen darauf bestehen und dann auch ziemlich hart sein, Leute, sagt einmal, was ihr wollt, damit wir klarstellen können wozu eine Verlängerung dient", sagte Timmermans im ARD-"Morgenmagazin". "Dann können wir weiterreden."

Noch sei gar nicht klar, wie es diese Woche weitergeht. "Vielleicht passiert überhaupt nichts diese Woche", sagte der Niederländer. Es sei "nicht einmal klar, ob sie überhaupt eine Abstimmung haben im Parlament in London". Komme es zu einer Verlängerung über die Europawahl hinaus, müssten die Briten auch an dieser teilnehmen, stellte der Erste Vizepräsident der Europäischen Kommission klar. "Wir haben einen Vertrag, und wir können diesen Vertrag nicht verletzen. Dann gibt es eine Europawahl auch in Großbritannien."

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer machte in derselben Sendung einen klaren Fahrplan mit dem Ziel eines zweiten Referendums zur Bedingung für eine Verlängerung. "Das würde ja bedeuten, dass sie mitverhandeln, mit abstimmen über die Zukunft einer Europäischen Union, die sie verlassen wollen", sagte sie. "Ich kann mir das im Grunde genommen nur vorstellen, wenn Frau May dann sagt, wir möchten gerne ein zweites Referendum durchführen." Vor dem Hintergrund der bisherigen Ergebnisse sollten die Briten dann abstimmen.

