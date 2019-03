Leoni muss sofort handeln

Leoni (WKN: 540888 / ISIN: DE0005408884) hatte Anlegern zuletzt einiges an Kummer bereitet. Nun wartete der Automobilzulieferer und Kabelspezialist mit einer erneuten Hiobsbotschaft auf. Die Marktreaktionen fielen heftig aus.

Am Montagvormittag rutschte die im SDAX gelistete Leoni-Aktie um rund 19 Prozent in die Tiefe, nachdem das Unternehmen bereits am Sonntag aufgrund einer anhaltend schlechten Geschäftsentwicklung den Ausblick für 2019 einkassiert hatte. Dabei wirkt der Umstand, dass Finanzvorstand Karl Gadesmann mit sofortiger Wirkung seinen Hut nehmen muss, überhastet und alles andere als die nachhaltige Lösung aller Probleme. Diese will Leoni mit weiteren Sparmaßnahmen angehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...