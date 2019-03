Die Neuaufnahme in den Nebenwerteindex SDax hat den Papieren von Varta und Amadeus Fire am Montag Schwung gegeben. So kletterten die Anteilsscheine des Batterieherstellers Varta um rund 5 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 39,60 Euro. Mit einem Plus von 59 Prozent im bisherigen Jahresverlauf reihen sie sich gleich hinter Nordex auf Platz 2 im SDax ein.

Für die Anteilsscheine des Personaldienstleisters Amadeus Fire ging es um 3,3 Prozent auf das höchste Niveau seit vergangenen November aufwärts. Seit Ende 2018 gewannen sie inzwischen fast 22 Prozent.

Beiden Unternehmen winkt nun breiteres Interesse von Anlegern und Analysten./ag/mis

ISIN DE0005093108 DE000A0TGJ55

