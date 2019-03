Die Aktie von Novartis hat sich zuletzt bereits äußerst stark präsentiert. Nun ist dem Papier der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch und damit ein neues Kaufsignal gelungen. Zuletzt hat das Unternehmen ein neues Vergütungsmodell in Deutschland für die CAR-T-Zelltherapie Kymriah abgeschlossen. Mit dem Krankenkassenverband GWQ hat man sich darauf geeinigt. Novartis wird einen Teil der Arzneimittelkosten an die Kasse zurückzahlen, wenn der Patient innerhalb eines bestimmten Zeitraums dennoch an seiner Blutkrebserkrankung versterben sollte. Weitere Details wurden allerdings nicht bekannt. Im August 2017 erhielt Novartis für Kymriah die Zulassung in den USA, ein Jahr später erhielten die Schweizer auch grünes Licht in der EU. Die Therapie wird aus körpereigenen Immunzellen gewonnen, die genetisch "umprogrammiert" werden, um anschließend die Krebszellen zu bekämpfen.

