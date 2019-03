Paukenschlag bei Leoni (WKN: 540888): Per Ad-Hoc-Pflichtmeldung teilt Leoni am Sonntagabend mit, dass Finanzchef Karl Gadesmann sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt. 5 Minuten später revidiert Leoni den Ausblick für 2019. An der Leitbörse Xetra rauscht die Leoni-Aktie heute zum Start in die neue Woche -18,38% in die Tiefe.

Leoni nennt eine Vielzahl an Gründen für die Entscheidung: So sei die "anhaltend schlechte operative Performance im Bordnetzbereich" ebenso verantwortlich wie erhöhte Kosten infolge von "Anlaufschwierigkeiten im Werk in Merida" sowie ein sich eintrübendes Marktumfeld, vor allem in China. Die Revision kommt nur rund einen Monat, nachdem Leoni seinen Ausblick für 2019 vorgelegt hatte.

Leoni ist als Bordnetzausrüster tätig. Nach Unternehmensangaben hätten einige Autohersteller ihre Abrufe "deutlich gekürzt". Quelle: unsplash.com

Nach Katastrophen-Zahlen für 2018 nun Katastrophenjahr 2019?!

Zur Erinnerung: Am 8. Februar berichtete Leoni bereits katastrophale ...

