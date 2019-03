Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 28,50 auf 26,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte in einer am Montag vorliegenden Studie nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen der Fluggesellschaft seine Schätzungen an. Die schwache Kursentwicklung nach den Resultaten dürfte unter anderem im Zusammenhang mit Enttäuschungen beim Cashflow und Sorgen um die Nachfrageaussichten stehen./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-03-18/11:08

ISIN: DE0008232125