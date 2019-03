Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) eine Aktienanleihe Classic 6,25% 2020/03 (ISIN DE000DDW5C74/ WKN DDW5C7) mit dem Basiswert Vonovia vor.Mit insgesamt rund 396.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden sei Vonovia eines der führenden privaten Wohnungsunternehmen in Europa. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen beim Gewinn erstmals die Marke von einer Milliarde Euro geknackt. Maßgeblichen Anteil an dieser positiven Entwicklung hätten insbesondere die Zukäufe von Victoria Park in Schweden und BUWOG in Österreich gehabt. Darüber hinaus komme Vonovia die anhaltend hohe Wohnraumnachfrage zugute, was sich auch in der geringen Leerstandsquote widerspiegele, die gegenüber 2017 nochmals leicht von 2,5% auf 2,4% gesunken sei. Investitionen in den Bestand sowie Neubau und Aufstockung hätten ebenfalls zum positiven Geschäftsergebnis beigetragen. ...

