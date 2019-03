Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003) hat auf Grundlage vorläufiger operativer Ergebnisse

seine eigenen Ergebniserwartungen an das Geschäftsjahr 2018 auf Konzernebene deutlich übertroffen. Zu diesem positiven Geschäftsverlauf trugen sowohl der weitere Ausbau des Bestandsportfolios aus Solar- und Windenergieanlagen sowie die positiven meteorologischen Rahmenbedingungen bei. Insbesondere in Deutschland führte der so genannte "Jahrhundertsommer" im Bereich der Photovoltaik zu Mehreinnahmen. Im Geschäftsjahr 2018 erhöhte sich der Umsatz insgesamt auf rund 248,8 Millionen Euro (2017: EUR 222,4 Mio.). Der Anteil am Umsatz, der dabei auf meteorologische Effekte zurückzuführen war, belief sich auf rund 6,7 Millionen Euro (2017: EUR 4,7 Mio.). Für das laufende Geschäftsjahr 2019 geht der Vorstand von einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses aus und erwartet eine weitere Steigerung der Finanz- und Ertragskennzahlen.

Encavis im Geschäftsjahr 2018 über Plan

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 konnte die Encavis AG auf Basis vorläufiger operativer Ergebnisse ihren Umsatz um nahezu 12 Prozent auf rund 248,8 Millionen Euro steigern (Prognose Encavis 2018: >EUR 240 Mio.; Umsatz 2017: EUR 222,4 Mio.). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ...

