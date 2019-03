MOLOGEN AG: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Personalie MOLOGEN AG: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden 18.03.2019 / 11:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung N° 5 / 2019 vom 18.03.2019 MOLOGEN AG: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden Berlin, 18. März 2019 - MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900 / WKN A2LQ90) (MOLOGEN oder die "Gesellschaft") gab gestern bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende, Dr. Ignacio Faus, als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands, in Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, mit Wirkung zum 31. März 2019 vorzeitig ausscheiden wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Dr. Faus die Geschäfte der Gesellschaft weiter verantworten. "Ich bin dankbar für die gute Zeit bei MOLOGEN, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung unseres Hauptprodukts Lefitolimod, das sich derzeit in der Phase III Zulassungsstudie IMPALA befindet. Dies ist umso spannender, da wir erwarten, dass die Top-Line-Daten für diese Studie in der zweiten Jahreshälfte vorliegen werden. Ich bin sicher, dass MOLOGEN vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, insbesondere der Auseinandersetzungen unter einigen Aktionären, trotz allem gute Fortschritte machen wird", sagte Dr. Ignacio Faus, Vorstandsvorsitzender der MOLOGEN. Der Aufsichtsrat dankt Dr. Faus für sein Engagement und seine Leistungen und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird kurzfristig über die Nachfolge entscheiden. MOLOGEN AG MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R). Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. 2017 wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht und die finale Auswertung im ersten Quartal 2018 bestätigte die Daten. Darüber hinaus wurden 2017 wesentliche Ergebnisse der TEACH-Studie in HIV bekannt gegeben. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie. Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Kontakt
Claudia Nickolaus
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38
Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50
investor@mologen.com 