Frauen mit feinem Haar müssen in ihrer Haarpflege häufig Kompromisse zwischen Volumenaufbau und weiteren Haarbedürfnissen, wie beispielsweise Schutz vor Stylingschäden oder Farbglanz eingehen. Sie haben noch nicht die passende Pflege gefunden, die ihnen mehr bietet als reines Volumen. Ab Mitte März 2019 bringt Pantene Pro-V eine neue Pflegeserie heraus, die speziell für den deutschen Markt und für Frauen mit feinem Haar entwickelt wurde. Die Volume+ Shampoos und Pflegespülungen verleihen alle Volumen und adressieren mit den Varianten "Repair", "Color Glow", "Deep Clean" und "Hair Boost" zusätzlich vier unterschiedliche Haarbedürfnisse. Damit möchte Pantene Pro-V jeder Frau die perfekte Pflege für ihr feines Haar bieten, um ihr jeden Tag einen Great Hair Day zu ermöglichen.

Frauen in Deutschland: feines Haar und der Wunsch nach MEHR

Deutsche Frauen mit feinem Haar sind häufig unzufrieden mit ihrem Haar1. Viele von ihnen sind noch auf der Suche nach Produkten, mit denen sie keinen Kompromiss zwischen Volumen und Pflege eingehen müssen. Das führt teilweise dazu, dass sie auf die Verwendung einer Pflegespülung verzichten, aus Angst, ihr Haar zu beschweren. Ein Fehler, wie Pantene Pro-V Haarexperte Sacha Schütte erklärt: "Gerade feines Haar benötigt unbedingt die passende Pflege, denn es ist im Durchschnitt 20 dünner als normales Haar und enthält bis zu 50 weniger Keratin, das dem Haar Kraft und Stabilität verleiht. Dadurch verliert es schnell an Volumen, ist kraftlos und besonders anfällig für Schäden wie Haarbruch oder Spliss

Die Lösung: Die neue Pantene Pro-V Volume+ Pflegeserie

40 der deutschen Frauen haben feines Haar, 95 von ihnen wünschen sich mehr Volumen und 85 davon wünschen sich noch mehr als nur Volumen2. Pantene Pro-V hat speziell für den deutschen Markt eine neue Haarpflegelinie für feines Haar entwickelt Pantene Pro-V Volume+. Die Serie besteht aus vier verschiedenen Varianten, die neben dem Wunsch nach Volumen auch je ein zusätzliches Haarbedürfnis adressieren:

Für feines, strapaziertes/geschädigtes Haar: Volume+ Repair - repariert Stylingschäden 3 und schützt vor neuen; für stärkeres Haar.

repariert Stylingschäden und schützt vor neuen; für stärkeres Haar. Für feines, coloriertes Haar: Volume+ Color Glow sorgt neben Volumen auch für Lebendigkeit der Coloration und Farbglanz.

sorgt neben Volumen auch für Lebendigkeit der Coloration und Farbglanz. Für feines, schnell fettendes Haar: Volume+ Deep Clean diese Kollektion reinigt extragründlich und sorgt für besondere Frische mit einem Minz-Komplex.

diese Kollektion reinigt extragründlich und sorgt für besondere Frische mit einem Minz-Komplex. Für feines, dünner werdendes Haar: Volume+ Hair Boost hilft beim Volumenaufbau und sorgt für mehr Substanz und Fülle.

Jede Variante umfasst ein Shampoo, eine Pflegespülung und eine Schaumpflegespülung.

Alle vier Volume+ Kollektionen haben einen neuen, frischen Duft, der speziell für diese Pflegeserie konzipiert wurde. Durch die aromatische Komposition von Minzblättern, Citrus und Melone vermittelt er Leichtigkeit, Frische und Unbeschwertheit und unterstreicht das besonders saubere Haargefühl nach der Haarwäsche.

Volume+ Shampoos: Gründliche Reinigung Pflege

Die Volume+ Shampoos sind frei von Silikonen und bieten eine hohe Reinigungsleistung, um Rückstände von der Haaroberfläche zu entfernen, die das Haar beschweren. Diese können von Styling-Rückständen, Umweltstaub und Schmutz herrühren, vor allem aber von den natürlichen Ölen, die die Kopfhaut produziert und das Haar fettig aussehen lassen. Zusätzlich enthalten die Shampoos einen Pflegekomplex aus Lipiden, Pro-Vitamin B5 sowie einem pflanzlichen Pflegestoff: Guar ein pflanzliches Polymer, das aus der Guar-Bohne gewonnen wird, die in Indien wächst. Der aktive Wirkstoff verbessert die Pflegeeigenschaften für das Haar, was sich z. B. durch eine bessere Kämmbarkeit äußert.

Volume+ Pflegespülungen: Intensive Pflege für feines Haar

Die Spülungen der Volume+ Pflegeserie sind ideal für feines Haar, das eine reichhaltige Pflege benötigt. Die Formulierung enthält eine wirksame Konzentration an Antioxidantien (Histidin), die das Haar vor freien Radikalen schützt und bei regelmäßiger Anwendung Schäden im Inneren der Haare verhindert. Sacha Schütte empfiehlt: "Um die beste Wirkung zu erzielen, die Spülung in die unteren zwei Drittel der Haare einmassieren oder noch besser einkämmen. Sie pflegen das Haar intensiv, ohne es zu beschweren, und lassen sich sehr leicht ausspülen."

Volume+ Schaumpflegespülungen: Ultraleichte Textur, ohne zu beschweren

Die neuen Pantene Pro-V Volume+ Schaumpflegespülungen sind besonders gut für sehr feines Haar geeignet, da sie es durch ihre ultraleichte Konsistenz nicht beschweren, aber trotzdem bis in die Tiefe pflegen. Die Formulierung enthält feine, kleine Bläschen, die sich beim Kontakt mit der Luft vergrößern. Beim Auftragen auf das Haar platzen sie und geben pflegende Inhaltsstoffe frei. Die Schaumspülungen enthalten Antioxidantien, die das Haar nachhaltig gegen freie Radikale und Umweltschmutz schützen, sowie Weizenkeimöl, das für Geschmeidigkeit und gesunden Glanz sorgt. Sacha Schütte: "Der Schaum lässt sich besonders einfach und gleichmäßig im Haar verteilen und kann großzügig vom Ansatz bis in die Spitzen verteilt werden. Die wunderbar leichte Textur lässt sich ganz einfach auswaschen was bleibt, ist ein luftig-leichtes, ultrasauberes Haargefühl

Die neue Pantene Pro-V Volume+ Pflegeserie ist ab Mitte März in den Varianten "Repair", "Color Glow", "Deep Clean" und "Hair Boost" im Handel erhältlich.

Pantene Pro-V Volume+ Shampoos 250 ml, 3,95 UVP4 Pantene Pro-V Volume+ Schaumpflegespülungen 180 ml, 3,95 UVP4 Pantene Pro-V Volume+ Pflegespülungen 160 ml, 3,95 UVP4

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

1 Ergebnisse der Pantene Yale GHD Study 2.0: Die Studie ist eine Weiterführung der Studie "IS GOOD HAIR LINKED TO GOOD HEALTH?" in Form einer Online-Befragung (n=4540) von Frauen aus 10 Ländern (18+ Jahre alt, jeweils 400 repräsentative Befragte pro Land (US, CH, JP, BR, UK, ES, DACH, RU, INDO, FR)).

2 Ergebnisse der Habits Practice Study 2017, durchgeführt vom Ipsos Marktforschungsinstitut mit 500 Frauen.

3 Schäden an der Haaroberfläche werden geglättet.

4 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.

