Dr. Felix Menden bleibt Berater von Lotto24

(Hamburg, 18. März 2019) Im Zuge des Übernahmeangebots der ZEAL Network SE ("ZEAL"), London, wird Dr. Felix Menden von seinem vertraglich vereinbarten Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und seinen Vorstandsposten bei der Lotto24 AG nicht antreten. Sein Amtsantritt war ursprünglich für den 1. Dezember 2018 geplant gewesen und wurde aufgrund des am 19. November 2018 veröffentlichten Übernahmeangebots der ZEAL zunächst auf den 1. Mai 2019 verschoben.

Dr. Menden wird der Lotto24 AG aber auch weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und insbesondere die künftige IT-Strategie, die Durchführung der Zusammenlegung der IT-Plattformen, die Umstrukturierung der IT-Organisation und weitere Fragestellungen im Zusammenhang mit den IT-Systemen begleiten.

"Wir bedauern sehr, dass Herr Dr. Menden dem Vorstand nicht beitritt, begrüßen es aber, dass er uns im Rahmen der Unternehmenszusammenführung mit seiner langjährigen Erfahrung in der Software- und Internetwelt unterstützen wird", so Prof. Willi Berchtold, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lotto24 AG.

Über die Lotto24 AG:

Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.