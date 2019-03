FRANKFURT (Dow Jones)--Tui hat im Rahmen der Neuausrichtung des Unternehmens auf Touristik die Mehrheit an der französischen Fluggesellschaft Corsair verkauft. Käufer ist der deutsche Investor Intro Aviation, der in einem ersten Schritt 53 Prozent an Corsair übernimmt, wie Tui mitteilte.

Die Vereinbarung sehe vor, dass die Tui Group zunächst einen Minderheitsanteil von 27 Prozent behalte, der Treuhandfonds der Corsair Mitarbeiter behält 20 Prozent der Anteile.

Finanzielle Details des Vertrages wurden nicht genannt.

Tui wird in Zukunft in Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Urlaubsziele investieren. Für die französische Langstrecken-Linienfluggesellschaft seien nach den Plänen im Konzern keine Synergieeffekte zu realisieren, sagte Tui-Chef Fritz Joussen. Mit dem Verkauf verlassen sieben Langstreckenflieger den Flottenverbund der Tui, drei 747-400 und jeweils zwei A330-200 und A330-300.

Laut Tui steigt mit dem Investor ein auf Luftfahrt und Luftfahrt-Beteiligungen spezialisierter Investor ein. Das Geschäft von Corsair gehöre dort zum Kerngeschäft.

Intro Aviation ist nach eigenen Angaben bereits in viele Fluggesellschaften investiert. Intro Aviation wurde mitbegründet von Hans Rudolf Wöhrl, der in der Luftfahrtbranche kein Unbekannter ist. 2015/16 wurde Intro Aviation an den Mitgesellschafter Peter Oncken verkauft.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 06:03 ET (10:03 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.