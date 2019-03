Der edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. wird sich ab sofort auch für die Standardisierung der Marktprozesse in der Elektromobilität sowie bei der netzdienlichen Steuerung von Flexibilitäten einsetzen. Dies ist ein Ergebnis des edna-Fachtreffens, das letzte Woche in Mannheim stattfand. Dort erläuterte Bernhard Mildebrath, Schleupen AG und Mitglied des edna-Vorstands, dass bislang nicht einmal die Marktrollen im Bereich der E-Mobility einheitlich benannt sind. "Einmal ist vom EMP, dem E-Mobility-Provider, einmal vom CSP, dem Charge-Service-Provider, die Rede. Ähnlich ist es beim CPO, dem Charge-Point-Operator. Alle damit zusammenhängenden Prozesse sind proprietär, Standards existieren nicht", erklärte Mildebrath. "Auch im Bereich der Flexibilitäten sind viele Prozesse noch nicht sauber definiert", ergänzte Dr. Alexander Stroband von Schleupen auf dem edna-Fachtreffen. In der Konsequenz wird sich nun eine neue edna-Projektgruppe "E-Mobility" um eine Standardisierung bemühen. Das Thema "Netzdienliche Steuerung" übernimmt die edna-Projektgruppe Energiehandel, Compliance und Regulatorisches Reporting ECR. Zweiter Schwerpunkt des edna-Fachtreffens war der "Blick über den Zaun" auf die Marktkommunikation in Österreich und der Schweiz. Hier stellte Dr. Michael Merz von der ponton GmbH die Plattform EDA vor, über die die komplette Marktkommunikation in Österreich abgewickelt wird. Auf Basis eines standardisierten Formats (ebXML) und Kommunikationsprotokolls (AS4) sowie definierter Prozesse wird hier der gesamte Datenaustausch zwischen allen Markteilnehmern sicher und performant abgewickelt. Eine Vorgabe bei der Entwicklung war auch, dass "jeder mitmachen können muss", so Merz. Deswegen besteht die Möglichkeit, neben der Integration über Schnittstellen auch mithilfe von E-Mail-Add-ons oder über gehostete Services mit den anderen Marktpartnern zu kommunizieren. "EDA sorgt dabei für einen besonders schnellen Datenaustausch zu vergleichsweise niedrigen Kosten. Nach Berechnungen der ponton liegen diese pro Message bei 4 Cent, ein kompletter Lieferantenwechsel kostet nur rund 25 Cent", berichtet Dr. Michael Merz. 99,9 Prozent aller Wechsel würden über EDA inzwischen vollautomatisch abgewickelt. "Und weil EDA ,eh da' ist, laufen heute in Österreich bereits zahlreiche weitere Marktprozesse über diese Plattform", so Merz. Völlig anders stellt sich die Situation in der Schweiz dar. "Ein Mitglied des Schweizer Nationalrats beschrieb die Marktkommunikation als ,Wilder Westen in der Schweiz'", erzählte Hansjürg Stifler von der Swissgrid. Denn bislang kommunizierten sämtliche der rund 1.000 aktiven Marktteilnehmer "Punkt-zu-Punkt" und über unterschiedliche Wege miteinander - vom E-Mail über FTP bis hin zu FTPS. Zudem basierten die Marktprozesse auf selbstbestimmten Definitionen und seien damit rechtlich nicht verbindlich. Für mehr Einheitlichkeit sorge jetzt die Umstellung des Marktdatenaustauschs am 16. April 2019 - der ersten großen Änderung seit 2009. Hierfür wurden neue Wechselprozesse und Formate definiert. Künftig dürfen Daten in der Schweiz auch nur noch über verschlüsselte FTPS-Nachrichten ausgetauscht werden. Weitere Informationen: EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. Rüdiger Winkler - c/o ifed.Institut für Energiedienstleistungen GmbH Blücherstr. 20a - D-79539 Lörrach Tel.: +49 7621 16308 18 - Fax: +49 7621 5500 261 winkler@edna-bundesverband.de - www.edna-bundesverband.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstr. 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96287-29 - Fax: +49 731 96287-97 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de Der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. ist die Vereinigung von Softwareherstellern, Unternehmensberatern, IT-Dienstleistern und Unternehmen aus der Energiewirtschaft. Ziel von EDNA ist es, die Unternehmen bei der Transformation der Energiemärkte hin zu "Energie 4.0" zu unterstützen. Dabei stehen die Bereiche Strukturierung, Standardisierung und Information im Vordergrund. Gleichzeitig unterstützt EDNA auch weiterhin die Automatisierung der Kommunikation sowie die Interoperabilität der Geschäftsprozesse zwischen den Marktpartnern in der Energiewirtschaft. Vor diesem Hintergrund agiert der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. auch als Interessenvertreter seiner Mitglieder gegenüber anderen Verbänden sowie den politischen Institutionen. Hier steht zudem die aktive Mitarbeit in den entsprechenden Gremien im Fokus. Folgende Unternehmen/ Organisationen sind derzeit Mitglieder des EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. bzw. der Blockchain-Initiative Energie BCI-E Adesso AG, AKTIF Technology GmbH, ArcMind Technologies GmbH, Aventis GmbH/Messhelden, Arvato Systems Perdata, Blockfinity, AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Brady Energy AG (UK), BTC Business Technology Consulting AG, cortility GmbH, DiCentral GmbH, Discovergy GmbH, DMS GmbH, EmtoEmgo GmbH, EBSnet eEnergy Software GmbH, ECONES, EDEKA Versorgungsges. mbH, EnergyCortex GmbH, ene't GmbH, enmore consulting AG, ENSECO GmbH, FACTUR Billing Solutions GmbH, Fraunhofer IOSB-AST, GÖRLITZ AG, HAKOM EDV Dienstleistungsges.m.b.H., InterSystems GmbH, ITEMS GmbH, IVU Informationssysteme GmbH, IVU Softwareentwicklung GmbH, Kisters AG, Klafka & Hinz Energie- und Informations-Systeme GmbH, m2mgo, make IT GmbH, Meine-Energie GmbH, msu solutions GmbH, Paatz Scholz van der Laan GmbH, Pioneer Solutions LLC, pixolus GmbH, phi-Consulting GmbH, Pioneer Solutions LLC, ProCom GmbH, PSI AG, QSC AG, regiocom GmbH, regio IT GmbH, rku-it, Robotron Datenbank-Software GmbH, Sagemcom Fröschl GmbH, SAP-SE, Schleupen AG, SEEBURGER AG, SIV.AG, Seven2one Informationssysteme GmbH, SOPTIM AG, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, T-Systems International GmbH, Topcom Kommunikationssysteme GmbH, Wilken GmbH. Assoziierte Mitglieder BCI-E: FfE - Forschungsstelle für Energiewirtschaft, Gridsingularity, Reutlinger Energiezentrum (REZ) an der Hochschule Reutlingen, Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE), offis - Institut für Informatik, Oldenburg, Hochschule Fresenius · Fachbereich Wirtschaft & Medien, Prof. Dr. Jens Strüker, Noerr und Partner, Berlin Dies ist eine Presseinformation des EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V., der auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

