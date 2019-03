Nordex-Aktien haben ihre Kursrally am Montag um 5,2 Prozent auf 12,90 Euro ausgebaut. Mit diesem neuen Höchststand seit Juni 2017 kamen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen fast an die exponentielle 200-Wochen-Linie heran. Stützend wirkte, dass Analyst Ji Cheong von der Citigroup in einer aktuellen Studie seine Verkaufsempfehlung aufgegeben und das Kurszziel mit 13,50 Euro über das aktuelle Niveau angehoben hatte.

Laut dem Chartanalysten Alexander Paulus von Godmode Trader ist von der 200-Wochen-Linie aus zwar mit einem Rücksetzer zu rechnen. Im Bereich von 11,69 Euro ergäben sich jedoch wieder Einstiegschancen in Richtung des "großen Ziels aus der Bodenbildung" bei 19,27 Euro./ag/mis

ISIN DE000A0D6554

AXC0129 2019-03-18/11:42