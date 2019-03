Die vergangene Woche ist für den deutschen Leitindex positiv verlaufen, der jüngste Aufwärtstrend konnte wiederaufgenommen werden. Am Hexensabbat (viermal im Jahr kommt es an den drei weltweit wichtigsten Derivatebörsen zum großen Hexensabbat, an dem Terminkontrakte wie Futures und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...