Zürich (pts018/18.03.2019/11:20) - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. (ISIN: PTGVE1AE0009) beteiligt sich mit rund 30 Prozent am internationalen Tanzveranstalter THE DANCE AG. Deren "Ultimate Urban Dance Show" bringt alljährlich die besten Tanzgruppen der Welt auf die digitale Bühne und zum Finale in die Schweiz. Über den Partner Red Bull TV wird die Show in über 200 Länder live gestreamt und erreicht so ein Millionenpublikum. http://www.thedance.ch Mit der Jahr für Jahr verbesserten Technologie und der Geschwindigkeit im Netz wird das Streaming zunehmend attraktiv für Zuseher und zur Konkurrenz für traditionales Fernsehen. Veranstalter erreichen so ihr Zielpublikum effektiver und sind zudem besser messbar, was vor allem für die Werbebranche und Product Placement interessant ist. Urban Dance ist populär, GE will THE DANCE AG mit seinem Engagement an die Spitze hieven, die Kombination aus Live-Show und digitaler Verbreitung soll dabei den Erfolg bringen. The Dance ist ein mehrstufiges, kontinuierliches Ausscheidungssystem, das im großen "Ultimate Urban Dance Battle" gipfelt. Die Veranstaltung bietet internationalen Urban Dance Crews die Möglichkeit, sich zu profilieren und mit der Dance Championship Trophy Ruhm und weltweite Engagements einzuheimsen. Das ist der mittlerweile begehrteste Preis für Urban Dance Crews, der auch digital übertragen wird. 2018, im dritten Jahr ihres Bestehens, konnte die Show über 26 Millionen Zuseher/innen (Views) erreichen. Laut Veranstalter ist das Zielpublikum die urbane, "tanzverrückte" Jugend rund um den Globus, die mit klassischen Medien kaum abgeholt werden kann. Die Show eignet sich damit vor allem für Lifestyle-affine Marken und Produkte, die Status und persönlichen Lifestyle transportieren und ein konsumfreudiges Publikum erreichen wollen. Vorteil des DANCE-Konzepts ist es, das es nicht an einen Standort gebunden ist, globale Reichweite generiert und somit an jedem Ort der Welt funktioniert. The Dance produziert Unterhaltung für Menschen, die gerne Musik hören, tanzen und bei einem spannenden Wettbewerb dabei sein wollen. Der hohe Unterhaltungswert der "Dance Battles" ist es denn auch, der die ganze Familie - unabhängig von Kultur, Saison und Herkunft - erreichen kann. Der Veranstalter baut dabei auch Künstler auf und vermarktet diese gewinnbringend. Wer als Tänzer einmal ganz oben ist und Bekanntheit erlangt, kann seinen eigenen Marktwert ebenso wie den der ganzen Show steigern. Das Potential des Unternehmens ist hoch. Das Management und The Dance Team besteht unter anderem aus Marketing- und Medienexperten, die den Event bereits 2019 - im vierten Jahr - in die schwarzen Zahlen führen wollen. Auf der Generalversammlung der THE DANCE AG vom 12. März wurde der Verwaltungsrat neu aufgestellt - mit Gregory Knie (Zirkusdynastie Knie sowie Inhaber von Olàlà.ch Zirkus für Erwachsene), Christian Frei (ehemals Top-Management Microsoft Europe), Enrique Nunes (Marketing & Community Manager Rackspace) und Nikola Trajanov als Verwaltungsratspräsident. Über Gentlemen's Equity S.A. Die Gentlemen's Equity SA ist eine multinationale Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment sowie im Luxury-Umfeld. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer Erfolg versprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com Kontakt: Gentlemen's Equity S.A. Rua Odette de Saint Maurice, Lote 3 1200-844 Lissabon Tel. +351 214 682 470 Representative Office Schweiz Nikola Trajanov, Verwaltungsratspräsident E-Mail: info@gentlemensequity.com Tel. +41 41 712 33 33 (Ende) Aussender: Gentlemen's Equity S.A. Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +351 214 682 470 E-Mail: info@gentlemensequity.com Website: www.gentlemensequity.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190318018

