Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Alstom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 38,50 auf 43,50 Euro angehoben. Analyst William Mackie überprüfte in einer am Montag vorliegenden Studie die mittelfristigen Perspektiven für den französischen Zughersteller. Das Unternehmen stehe nun vor einer Phase vorhersehbaren Umsatzwachstums und steigender Margen. Er erhöhte seine Schätzungen für die nächsten drei Jahre und verschob seinen Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-18/11:50

ISIN: FR0010220475