Die letzte Handelswoche nahm insbesondere in der zweiten Hälfte einen verheißungsvollen Verlauf. Die Erholung an den Aktienmärkten setzte sich fort. Einige Indizes haben sich dadurch in sehr komfortable Ausgangslagen manövriert. Stellvertretend möchten wir an dieser Stelle die Perspektiven von Dax und S&P 500 beleuchten. Schauen wir uns zunächst den Dax an. Im Vergleich zu unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...