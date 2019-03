Vistra, ein weltweit führender Anbieter von Trust-, Fondsverwaltungs- und Unternehmensdienstleistungen, gab heute bekannt, dass Alan Brown zum Chief Executive Officer (CEO) und Geoff Weir zum Chief Financial Officer (CFO) der Gruppe ernannt wurden. Brown und Weir nehmen ihre Tätigkeit bei Vistra im April auf.

Brown und Weir werden am Sitz des Unternehmens in Hongkong tätig sein. Die beiden Ernennungen unterliegen noch der aufsichtsbehördlichen Zustimmung. Simon Hinshelwood, der das Geschäft bisher als Executive Chairman geleitet hat, wird seine Rolle als Non-Executive Chairman des Boards wieder aufnehmen.

Alan Brown ist ein erfahrener CEO von weltweit tätigen Unternehmen, insbesondere von Unternehmen mit erheblichen Transformationsbedarf. Er war in seiner Laufbahn bereits in einer Reihe von Branchen tätig und lebte in Großbritannien, anderen europäischen Ländern und in Asien, wobei seine Erfahrung in China besonders hervorzuheben ist.

Zuletzt war er CEO der ASCO Group einem in Aberdeen ansässigen weltweit tätigen Dienstleister der Erdöl- und Erdgasbranche. Davor bekleidete Brown die Stellung des CEO bei Rentokil Initial und des CFO bei Imperial Chemical Industries (das 2007 von Akzo Nobel übernommen wurde). Er war 25 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Unilever in Großbritannien und Europa tätig, bevor er die Leitung des Betriebs von Unilever in China und Taiwan übernahm.

Geoff Weir hat in der Vergangenheit diverse CFO-Positionen bei weltweit tätigen Unternehmen bekleidet, darunter bei Scotts Philips Associates, Exridge, Digicel und zuletzt bei Sinar Mas in Indonesien. Er verfügt über ausgedehnte Erfahrunen in den Bereichen Strategie, Planung, Betrieb, Fusionen und Übernahmen, Compliance- und Risikomanagement. Er ist stets bestrebt, ausgezeichnete Ergebnisse zu erzielen und hat sich bei der Umsetzung von Veränderungen, Wachstum und der Wertschöpfung in komplexen multinationalen Konzernen erfolgreich bewährt.

In einer Stellungnahme zu den beiden Ernennungen sagte Simon Hinshelwood: Vistra erzielt seit geraumer Zeit ein rapides Wachstum. Vor 10 Jahren war es noch ein lokales Unternehmen, das in fünf Märkten tätig war. Heute ist es eine wahrhaft globale Organisation mit mehr als 4.300 Mitarbeitern in 46 Ländern. Ich bin zuversichtlich, dass Alan Brown und Geoff Weir Vistra mit ihrer Erfolgsgeschichte und Expertise dazu beitragen werden, Vistra's ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

Alan Brown erklrte: Ich freue mich sehr darauf, meine Ttigkeit bei Vistra aufzunehmen, und ber die Chance, das Unternehmen in der nchsten Phase seines spannenden Wachstums und Wandels zu leiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Simon Hinshelwood, dem Board of Directors und unseren Kollegen in der ganzen Welt, um die Chancen dieses Unternehmens fr unsere Kunden und Mitarbeiter maximal wahrzunehmen.

Über Vistra

Vistra befindet sich unter den Top-3 Diensteanbietern fr Unternehmen weltweit und ist eine vielseitige Gruppe von Fachleuten, die eine einzigartig breit gefcherte Palette an Dienstleistungen und Lsungen bereitstellt. Unsere Fhigkeiten erstrecken sich von der Unternehmensgrndung ber Trust- und Treuhanddienstleistungen auf Privatkundendienste und Fondsverwaltung. Vistra beschftigt ber 4.300 Mitarbeiter in 46 Rechtsgebieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vistra.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

