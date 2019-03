Bonn (www.anleihencheck.de) - Schwache US-Konjunkturdaten stützten am Freitag den US-Anleihemarkt, so die Analysten von Postbank Research. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe daraufhin um 4 Basispunkte auf 2,59% nachgegeben. Dies habe auch auf den deutschen Rentenmarkt ausgestrahlt. Nachdem die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen am Vormittag noch gestiegen sei, habe sie infolge des US-Einflusses wieder nachgegeben und gegenüber dem Vortag nahezu unverändert bei 0,09% geschlossen. Entsprechendes gelte auch für 5-jährige Bunds, die am Freitag unverändert mit -0,37% rentiert hätten. Dagegen habe sich die 2-jährige Bundrendite um 1 Basispunkt auf -0,53% erhöht. (18.03.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...