Hannover (www.anleihencheck.de) - Erneut haben sich die Kurse deutscher Staatsanleihen per Saldo nur wenig bewegt, so die Analysten der Nord LB.Die Konjunkturmeldungen (u.a. bestätigte Inflationsdaten für die Euro-Zone für Februar) hätten nicht für einen stärkeren Ausschlag in die eine oder andere Richtung ausgereicht. Schwächere Konjunkturdaten hätten bei US-Anleihen für Kursgewinne gesorgt. Die zehnjährige Treasury habe mit 2,59% (2,63%) rentiert. ...

