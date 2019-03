Wien (www.anleihencheck.de) - Auch in der vergangenen Woche wurde die EUR 30 Mrd. Emissionsgrenze überschritten, wenn auch dieses Mal auch nur knapp mit EUR 30,1 Mrd., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. In Summe lägen die März-Volumina jedoch bislang deutlich unter jenen des Vorjahres. Abertis plane eine Multitranche Anleihe zum Anfang dieser Woche. Auch Schaeffler und Danish Ship Finance (Covered Bond) würden für die anstehende Woche Emissionen planen. ...

