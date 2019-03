Frankfurt (www.fondscheck.de) - Gold und Öl bestimmen das Bild am Markt für Exchange Traded Commodities, so die Deutsche Börse AG."Auch breiter investierende Rohstoff-ETCs finden bei unseren Kunden Anklang", beschreibe Florian Lenhart von der UniCredit. Anleger setzten beispielsweise auf Tracker des Commerzbank Commodity ex-Agriculture Index (ISIN LU0419741177/ WKN ETF090), der die Entwicklung von zwölf Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle widerspiegele. ...

