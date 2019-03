Zürich (www.fondscheck.de) - Die Lipper Fund & Group Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen, die in der Fondsindustrie vergeben werden, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Entsprechend sind die Ergebnisse von hoher Bedeutung und Beleg für ein erfolgreiches Management. Daher freuen wir uns sehr, bei der Preisverleihung am 13. März den Germany 2019 Lipper Group Award in der Asset Class Group 'Mixed Assets' (Large Company) erhalten zu haben. Die Analyse des dreijährigen Leistungsausweises führte unsere Mischfonds-Strategien auf den ersten Rang. Dieses Resultat bestätigt unsere Bemühungen, den gemischten Portfolios höchste Aufmerksamkeit zu schenken - sowohl innerhalb des Asset Managements als auch im Vertrieb. Der Siegeszug der Mischfonds beziehungsweise die Nachfrage der Investoren ist ungebremst und wir sind mit unserem Angebot der vermögensverwaltenden Fonds sehr gut aufgestellt. ...

