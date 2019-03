Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational von 560 auf 598 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Großküchengeräten habe das Vorjahr ordentlich beendet, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege allerdings etwas unter den Erwartungen. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit der um ein Jahr nach vorne gerollten Bewertungsbasis. Das Kurspotenzial reicht ihm für eine Kaufempfehlung aber nicht aus./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-18/12:36

ISIN: DE0007010803