Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland hat eine Partnerschaft mit Viacom International Studios (VIS) vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit veröffentlicht der Streaming-Dienst TVNOW Deutschland-Premieren für hochwertige Serien von Awesomeness. Das Medienunternehmen mit Sitz in Los Angeles, USA, produziert Filme und Serien für ein junges Publikum und wurde 2018 von Viacom übernommen. Durch die Kooperation können Nutzer des Premium Paketes von TVNOW auch Programme wie die Emmy-prämierte Serie "Zac & Mia", "Light as a Feather" mit Peyton List und den Social Media Thriller "Du wurdest getagget" streamen. TVNOW bietet seit Dezember 2018 als vollumfänglicher Streaming-Dienst im Premium Paket für monatlich 4,99 Euro eine vielfältige Bandbreite von neuen, exklusiven Programmen, Live-Inhalten sowie der beliebtesten deutschen und US-Serien. Viacom International Studios ist exklusiver internationaler Vertriebspartner für die Programme von Awesomeness.



Moritz Pohl, Bereichsleiter VoD Content bei RTL interactive: "Mit TVNOW haben wir kürzlich einen neuen vollwertigen und eigenständigen Streaming-Service für den Massenmarkt gestartet, um Menschen in ganz Deutschland zu unterhalten, zu informieren und zu bewegen. Dank der Partnerschaft mit Awesomeness und Viacom International Studios ergänzen wir unsere exklusiven Inhalte mit hochwertigen Programmen für das immer wichtiger werdende junge Publikum."



Lauren Marriott, VP, International Content Sales, VIS, sagte: "Wir sind sehr glücklich, das Awesomeness-Portfolio mit hochwertigen und hochinteressanten Serien und Filmen im Vorfeld der diesjährigen MIPTV in unseren Vertrieb aufzunehmen. Wir freuen uns darauf, unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, ihre Programme noch attraktiver zu gestalten, um das Publikum der Generation Z überall anzusprechen."



"Da wir die Generation Z weiterhin weltweit erreichen und ansprechen möchten, glauben wir, dass die Expertise von VIS und das große Netzwerk von Vertriebspartnern uns helfen können, unser Profil auszubauen und unsere Markenpräsenz weltweit zu erweitern", sagt Zachary Slatter, Head of Distribution Awesomeness.



Awesomeness Serien und Filme wurden bereits weltweit lizenziert wie beispielsweise in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Benelux, Afrika, Japan, Israel und Indien.



