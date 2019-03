ESSEN (ots) - Dirk Steffens wird am 30. März in Berlin die GOLDENE KAMERA für die "Beste TV-Dokumentation Natur und Umwelt" in Empfang nehmen. Seine Dokumentationsreihe "Terra X: Faszination Erde" (ZDF) begeistert stets mehrere Millionen Zuschauer und ist damit die erfolgreichste ihrer Art im deutschen Fernsehen.



"Dirk Steffens schafft es, mit seinen beeindruckenden und faszinierenden Reportagen die Zuschauer für das Thema Natur und Umwelt zu sensibilisieren - auch und vor allem für die Verletzlichkeit des Systems durch die Menschheit. Dieses geschieht nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit überraschenden Fakten und seltenen Einblicken", begründet die Redaktion der GOLDENEN KAMERA die Auszeichnung. "Neben seinem TV-Engagement setzt sich Steffens mit dem Projekt '#6 - Fighting Extinction' persönlich für den Erhalt der Artenvielfalt und den Schutz des Ökosystems unserer Erde ein."



Seit 2008 reist Dirk Steffens für "Terra X: Faszination Erde" mit der Kamera um die Welt, um deren geologische und kulturelle Geschichte zu erzählen. Im vergangenen Jahr porträtierte er unter anderem die "zerbrechliche Schönheit" Vietnams und dokumentierte in "Die Weltenveränderer", wie das Lebewesen Mensch die Erde tiefgreifend und rasant umgestaltet hat. In der Folge "Ostsee - junges Meer am Abgrund?" suchte Steffens Antworten, warum das Leben der Ostseeregion im Wandel von der tropischen Vergangenheit bis zur Gestaltung durch die Eiszeiten an ein tödliches Limit stößt. Und in Japan ging er auf Entdeckungsreise in einem "Land der Gegensätze" und stieß dort auf eine erstaunliche Naturvielfalt.



Aktuell sind fast ein Drittel der über 95.000 Tier- und Pflanzenarten auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN bedroht. Daher engagiert sich Dirk Steffens auch zunehmend politisch, gründete die Biodiversity Foundation und ist UN-Botschafter für Biodiversität.



Inzwischen steht auch fest, welche TOP 4 bei der diesjährigen Publikumswahl ins Rennen um die "Beliebteste Heimat-Serie" gehen. Die meisten Stimmen der Leser bzw. User der Tageszeitungen, Programmzeitschriften und Online-Portale der FUNKE MEDIENGRUPPE sowie der offiziellen Homepage der GOLDENEN KAMERA fielen auf "Der Bergdoktor" (ZDF), "Die Bergretter" (ZDF), "Nord bei Nordwest" (Das Erste) und "Die Rosenheim-Cops" (ZDF). Nun können die Zuschauer live während der Sendung Ende März entscheiden, wer die goldene Trophäe in Empfang nehmen kann.



Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet am 30. März 2019 in Berlin statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.



