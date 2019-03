Berlin (ots) -



Möbel, Küchen sowie Unterhaltungselektronik wollen Verbraucher künftig eher in Raten bezahlen als bisher. Zu dieser Prognose kommt der heute veröffentlichte Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandes. Mit einem Wert von 135 Punkten zeigt der Index eine signifikant wachsende Nutzung von Konsumkrediten in den kommenden zwölf Monaten an. "Monatliche Ratenzahlungen zur Anschaffung von Konsumgütern stehen bei Verbrauchern hoch im Kurs", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, und verweist auf die gute Lage am Arbeitsmarkt: "Die stabile Einkommenssituation ermöglicht es, private Investitionen in überschaubaren Raten zu bezahlen."



Kredite fördern privaten Konsum



Während die generelle Absicht der Verbraucher, sich im Jahr 2019 Konsumgüter anzuschaffen, insgesamt konstant bleibt, steigt ihre Bereitschaft, zu diesem Zweck Kredite zu nutzen, signifikant an. "Finanzierungsangebote stützen den privaten Konsum", erläutert Loa. Rund 98 Prozent aller Konsumkredite in Deutschland werden dabei ordnungsgemäß zurückgezahlt.



Autofinanzierungen stabil



Obwohl der Konsumkredit-Index insgesamt von einer wachsenden Kreditnachfrage ausgeht, gilt dies nicht für sämtliche Konsumgütergruppen. Für den Kauf von Neu- und Gebrauchtwagen sowie von Haushaltsgroßgeräten wie Kühlschränken oder Waschmaschinen ist mit einer Kreditnutzung auf Vorjahresniveau zu rechnen.



Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland, der Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern. Sie haben mehr als 170 Mrd. Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen.



Der Konsumkredit-Index prognostiziert die private Kreditaufnahme in den kommenden zwölf Monaten. Dazu befragt Ipsos halbjährlich mehr als 1.500 Haushalte über das Finanzmarktpanel der GfK. Ein Indexwert von 100 zeigt eine Entwicklung auf Vorjahresniveau, ab 125 steigt die Kreditnutzung signifikant an.



