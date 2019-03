FRANKFURT (Dow Jones)--Der israelische Pharmakonzern Teva hat in einem Patentstreit mit der dänischen Novo Nordisk in den USA einen Sieg errungen. Der Generikahersteller aus Jerusalem darf demnach am 22. Dezember 2023 ein Nachahmerprodukt zum Diabetesmedikament Victoza auf den Markt bringen. Unter bestimmten Umständen sei auch eine frühere Lancierung möglich, schreibt das dänische Unternehmen, allerdings nicht vor dem 22. März 2023. Die Vereinbarung muss nun noch von der Federal Trade Commission und vom US-Justizministerium genehmigt werden.

Teva hatte den Antrag auf Zulassung einer Nachahmerversion des Kassenschlagers der Dänen in den USA im Februar 2017 gestellt.

2018 hat Novo Nordisk mit Victoza umgerechnet 3,26 Milliarden Euro umgesetzt, 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.