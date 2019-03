Dietikon (ots) -



Campaigning Summit Switzerland mit weiterem Partner für künstliche

Intelligenz im Marketing



Der Campaigning Summit Switzerland steht ganz unter dem Motto

«Campaigning im Zeitalter der Algorithmen». Digitalisierung auf der

einen und das, was uns Menschen ausmacht auf der anderen Seite stehen

im Fokus. Mit nexoya konnte nun ein weiterer Partner für Künstliche

Intelligenz gewonnen werden. Die Marketing Intelligence Plattform

dieses Startups ermöglicht es Marketern, automatisierte

datengesteuerte und bessere Entscheidungen zu treffen, mittels der

Zusammenführung von Analyse- und Kampagnendaten über

API-Schnittstellen. nexoya wird am Campaigning Summit Switzerland mit

einem Stand vertreten sein und einen Workshop anbieten.



Gemäss eigenen Angaben ist nexoya «eine Marketing Intelligence

Plattform, die es Ihnen ermöglicht, datengesteuerte Entscheidungen zu

treffen», damit man die richtigen Entscheidungen treffen und

nachweisbar den Erfolg von Kampagnen erhöhen kann. Heutzutage

arbeitet ein durchschnittliches digitales Marketing-Team mit zehn

oder mehr Online-Marketing-Tools wie Salesforce, HubSpot, Google

Analytics, Hootsuite, MailChimp und weiteren. Der Prozess für das

Zusammentragen, Bereinigen, Analysieren und Interpretieren der Daten

aus all diesen Tools ist schwierig, zeitaufwändig und teuer.

Ausserdem wird die Landschaft mit jedem weiteren Kanal komplexer. Mit

der Marketing Intelligence-Plattform von nexoya bekommen Anwender nun

automatisiert ein solides Verständnis dafür, wie ihre

Marketingkampagnen, Conversions, Klicks und andere KPIs sich

entwickeln und können jede einzelne davon auf einer KI-basierten

zentralen Plattform verfolgen.



«Wir haben schon immer Startups eine Plattform geboten, aber auf

dieses freue ich mich ganz besonders», so Peter Metzinger,

Veranstalter und Gastgeber des Campaigning Summit Switzerland. Er

will nexoya in den wenigen verbleibenden Wochen bis zum Summit testen

und dann ein erstes Feedback geben. Zudem sei das Angebot

komplementär zu dem von Liquid Newsroom und Paixon, deren Vertreter

als Referentin und Referenten Beispiele aus der Praxis von

Künstlicher Intelligenz im Campaigning und Marketing zeigen werden.



Am 5. April treffen sich Experten der internationalen

Campaigning-Szene aus den Branchen Kommunikation, Marketing, Change

Management und Public Affairs bereits zum siebten Mal beim

Campaigning Summit Switzerland.



Ganz nach dem Motto «Networking, Inspiration und voneinander

lernen» bietet der bisher jährlich stattfindende Campaigning Summit

Switzerland Profis aus Verbänden, NGOs und Unternehmen eine

einzigartige Plattform, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen,

spannende Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Die

Teilnehmenden sind Meinungsmacher und Querdenker unterschiedlichster

Branchen, denen einzig und allein gemeinsam ist, dass sie Menschen

dazu bewegen ihr Verhalten, Denken oder Einstellungen zu verändern.

Der Blick über den Tellerrand ist dabei oft sehr hilfreich.



Genau diesen zu bieten ist der Anspruch von business campaigning

GmbH, der Nr. 1 für Campaigning in der Schweiz, die den Campaigning

Summit Switzerland organisiert und massgeblich finanziert. Nach dem

kommenden Campaigning Summit Switzerland wollen die Veranstalter eine

einmalige Pause bis 2021 einlegen.



Der 7. Campaigning Summit Switzerland am 5. April 2019 steht ganz

im Zeichen von «Campaigning im Zeitalter der Algorithmen». Partner,

die den Campaigning Summit Switzerland ermöglichen, sind Booster

Magazine, business campaigning GmbH, EMEX Management GmbH (Business

Innovation Week), Greenfocus Communications Andrea Holenstein,

Hochschule Luzern, Liquid Newsroom, nexoya, news aktuell (Schweiz)

AG, Paixon GmbH, Papiersaal Zürich, persönlich Verlags AG, TICKETINO

AG und Vögeli Druck AG.



