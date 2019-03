Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach vier Leitzinsanhebungen à 25 Basispunkten im Jahresverlauf 2018 hat die US-Notenbank zu Beginn des neuen Jahres eine etwas vorsichtigere Gangart signalisiert, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere hätten die Währungshüter angekündigt, ihren zukünftigen geldpolitischen Kurs zunehmend datenabhängiger zu gestalten. Da die jüngst - aufgrund des Shutdown teilweise mit erheblicher Verzögerung - veröffentlichten Konjunkturdaten ein immer noch solides, aber nicht mehr so euphorisches Bild der US-Wirtschaft zeichnen würden, sei davon auszugehen, dass die in der Berichtswoche anstehende FOMC-Zinsentscheidung (Mi., 20.03., 19:00 Uhr) keine Überraschung bringen werde. Der US-Leitzins sollte in der Spanne von 2,25 bis 2,50% verbleiben. Auch die Bank of England (Do., 21.03., 13:00 Uhr) dürfte auf dem Höhepunkt des Brexit-Chaos keinerlei Anlass sehen, ihren Leitzins von derzeit 0,75% zu verändern. (18.03.2019/alc/a/a) ...

