Hornbach will alle seine Baumärkte in Österreich mit Ladeinfrastruktur für Elektroautos ausstatten. Smatrics übernimmt die Umsetzung und den Betrieb. Die erste Station wurde bereits am Markt in Ansfelden eröffnet. Es handelt sich um einen Multicharger mit den drei Anschlüssen Typ 2 (43 kW), CCS und CHAdeMO (je 50 kW). In Deutschland hatte Hornbach im Herbst eine Partnerschaft mit den Pfalzwerken geschlossen, ...

