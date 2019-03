Berlin (ots) -



- 15 Start-ups aus 11 Ländern präsentieren ihre Geschäftsmodelle für den Klimaschutz beim "Start Up Energy Transition Tech Festival" am 9. April in Berlin



15 Start-ups aus Europa, Australien, China, Thailand, Uganda und den USA haben es ins Finale des "Start Up Energy Transition (SET) Award" 2019 geschafft. Ob autonome elektrische Lkw, organische Solarzellen oder Energiedatenmanagement mit Blockchain: Die Finalisten bieten zukunftsorientierte Lösungen aus allen Bereichen der Energieerzeugung und -versorgung. Die Auszeichnung wird von der Deutschen Energie-Agentur (dena) in Kooperation mit dem World Energy Council verliehen. Sie geht an die Unternehmen mit den innovativsten und wirkungsvollsten Geschäftsideen für Energiewende und Klimaschutz, ausgewählt aus insgesamt 450 Bewerbungen aus 80 Ländern. Ihre Vorhaben präsentieren die Finalisten am 9. April beim SET Tech Festival in Berlin - eine internationale Veranstaltung für Start-ups, etablierte Energiewirtschaft und Investoren.



Die Finalisten des SET Award 2019



Kategorie 1: Emissionsarme Energieproduktion



- Enapter, Deutschland, www.enapter.com



Enapter entwickelt und produziert hocheffiziente modulare Wasserstoffgeneratoren. Zentrales Element ist eine Elektrolyseanlage mit Anionenaustauschmembran (AEM), die eine sichere, flexible und effiziente Produktion von Wasserstoffgas ermöglicht.



- Epishine, Schweden, www.epishine.com



Epishine entwickelt und vermarktet die dritte Generation von Solarzellen. Diese sind semitransparent, leicht und 100 Prozent organisch, was zu einer sehr hohen Ressourceneffizienz führt. Das Geschäftsmodell zielt auch darauf ab, Innenraumlicht zu nutzen und den Bedarf an Batterien zu reduzieren.



- Roofit.solar, Estland, www.roofit.solar



Roofit.solar-Module sind Photovoltaik-Bauelemente, die herkömmliche Dach- und Fassadenmaterialien ersetzen können. Die Module bestehen aus Blechplatten, die mit einer dünnen Photovoltaikschicht bedeckt sind.



Kategorie 2: Intelligente Netze, Plattformen und Cybersicherheit



- Envelio, Deutschland, www.envelio.de



Envelio bietet Verteilnetzbetreibern eine Softwarelösung, die Intelligent Grid Platform, um Stromnetze im digitalen Zeitalter automatisiert zu planen und zu bewirtschaften. Ziel ist es, damit zu einer kosteneffizienten Energiewende beizutragen.



- FlexiDAO, Spanien, www.flexidao.com



FlexiDAO baut eine Softwareplattform auf, die Energiehändlern das Energiedatenmanagement mithilfe der Blockchain-Technologie ermöglicht. Damit können neue intelligente Energiedienstleistungen bereitgestellt werden.



- Planet Ark Power, Australien, www.planetarkpower.com



Planet Ark Power unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Stromkosten zu senken und auf eine nachhaltige Energieversorgung umzustellen. Die Versorgung aus dem Stromnetz wird ersetzt durch sauberen Solarstrom, Batteriespeicher und Mikronetztechnologien.



Kategorie 3: Energieeffizienz, smarte Geräte und Speicherung



- BLIXT, Schweden, https://blixt.tech/



Blixt entwickelt Leitungsschutzschalter, die zahlreiche Smart Metering- und Smart Grid-Lösungen ermöglichen. Diese Sicherungen haben das Potenzial, den Wandel zu nachhaltigen, vollelektrischen Technologien in Bereichen wie Energie, Mobilität und Industrie 4.0 zu beschleunigen.



- EcoSync, England, www.ecosync.energy



EcoSync hat ein intelligentes Temperaturregelsystem für Gebäude entwickelt, das Informationen aus verschiedenen Gebäudetechnologien verarbeitet. Das System zielt darauf ab, nur die Räume zu beheizen, die tatsächlich genutzt werden.



- EQuota energy, China, www.equotaenergy.com/



EQuota Energy bietet intelligente Energiemanagementdienstleistungen an, basierend auf Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Die Lösungen decken alle Prozessschritte der Kunden ab, von der Energieversorgung bis zum Energieverbrauch.



Kategorie 4: Innovative Mobilität



- Bodawerk, Uganda, www.bodawerk.com



Bodawerk entwickelt Lösungen für nachhaltige Elektromobilität in Ostafrika, ausgehend vom dort am meisten verbreiteten Verkehrsmittel: dem Boda Boda (Motorrad). Bodawerk stellt neue E-Bodas her und rüstet gebrauchte benzinbetriebene Motorräder auf Elektroantrieb um.



- Einride, Schweden, www.einride.tech



Einride bietet Transportdienstleistungen mit vollelektrisch und automatisiert fahrenden Lkw an. Der T-Pod erreicht die zweithöchste von sechs Autonomiestufen (SAE 4) und kommt ohne Fahrerkabine aus, kann aber bei Bedarf ferngesteuert werden.



- Parking Energy, Finnland, www.parkingenergy.com



Parking Energy hat eine offene Plattform für das Laden von Elektroautos entwickelt. Mit ihr bekommt jeder Stellplatz eines Gebäudes einen standardisierten Stromanschluss, der sich mit verschiedenen Ladetechnologien für Elektroautos kombinieren lässt.



Kategorie 5: Sonderpreis: Energiezugang und UN-Nachhaltigkeitsziel 7



- Divine Bamboo, Uganda, www.divinebamboo.com



Divine Bamboo betreibt und fördert als Sozialunternehmen den Anbau von schnell wachsendem, lokalem Bambus, der für den Verkauf und die Produktion von sauberer Holzkohle und Briketts bestimmt ist. Ziel ist es, nachhaltige Bioenergie zugänglich zu machen und das Abholzen von Wäldern zu stoppen.



- OffGridBox, USA, www.offgridbox.com



OffGridBox hat eine kompakte und vom Netz unabhängige Anlage entwickelt, die mit Solarenergie erneuerbaren Strom und sauberes Wasser bereitstellen kann. Die Technologie kann eine Lösung für mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit sein, die in abgelegenen ländlichen Regionen leben.



- SunSawang, Thailand, www.sunsawang.co.th



SunSawang ist ein Sozialunternehmen, das Solarenergie in Thailands ländliche Regionen an der Grenze zu Myanmar bringt. Das Unternehmen bietet kleine Solarmodule und Beleuchtungstechnik an und unterstützt die Menschen in den Dörfern durch die Einstellung und Schulung von Technikern und Verkäufern.



Start-ups treffen auf Investoren beim internationalen SET Tech Festival



Neben den Live-Pitches der Finalisten steht beim SET Tech Festival am 9. April im Berliner Westhafen vor allem das Netzwerken im Vordergrund: Start-ups können dort mit großen Unternehmen der Energiewirtschaft, Investoren und potenziellen Kunden in Kontakt kommen. Insgesamt werden rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, darunter über 150 Start-ups. Das Programm bietet vertiefende Workshops, Keynotes und Podiumsdiskussionen rund um Innovationen in der Energiewende und im Klimaschutz.



Sprechen werden unter anderen Frank Thelen (Founder & CEO bei Freigeist Capital), Frank Salzgeber (Head of Innovation and Ventures Office bei der European Space Agency), Zoe Adamovicz (Co-Founder & CEO von Neufund), Renée Bruel (Senior Associate, Energy Systems, bei der European Climate Foundation) und Dr. Antje Danielson (Director of Education am Massachusetts Institute of Technology, Energy Initiative (MITEI)).



Die Preisverleihung wird am 9. April beim Abendempfang des "Berlin Energy Transition Dialogue" stattfinden. Der Berlin Energy Transition Dialogue wird von der Bundesregierung gemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), der Deutschen Energie-Agentur (dena) sowie dem Beratungsunternehmen eclareon veranstaltet.



Zur Initiative "Start Up Energy Transition"



Der SET Award 2019 sowie das Tech Festival sind Teil der globalen SET-Initiative für Vorreiter in der Energiewende und im Klimaschutz. Über 100 Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen beteiligen sich weltweit daran. In der aktuellen Runde wird der Wettbewerb von den Partnerländern Kanada und Schweden, dem Bundeswirtschaftsministerium sowie von vielen weiteren Partnern und Sponsoren unterstützt.



Weitere Informationen zum SET Award, zum SET Tech Festival und zur SET-Initiative unter www.startup-energy-transition.com.



