Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE angesichts eines Medienberichts über Interesse an einer DWS-Übernahme im Falle einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Potenzielle Zukäufe in der Vermögensverwaltung gehörten zur Strategie des Versicherungskonzerns, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein Fazit sei, dass sich Synergien hinziehen dürften. Auch ein Joint Venture ist für ihn eine Möglichkeit./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 01:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 01:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

