Die US-Bank JPMorgan hat die Siemens-Aktie nach erstem Investorenfeedback auf die jüngste Hochstufung unverändert mit "Overweight" eingestuft und das Kursziel auf 118 Euro belassen. Viele Anleger hätten sich angesichts seiner in den vergangenen Jahren kritischen Haltung überrascht gezeigt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung habe das Verhältnis von Chancen und Risiken bei den Papieren schlichtweg wieder attraktiv gemacht./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2019 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 12:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-03-18/13:22

ISIN: DE0007236101